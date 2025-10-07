المباحثات بين إسرائيل وحماس "إيجابية" وتستأنف الثلاثاء

كشف مصدران مطلعان على سير المفاوضات عبر المباشرة في مصر بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل، لوكالة فرانس برس، ان المباحثات "إيجابية" وستستأنف الثلاثاء.



وأوضح أحد المصدرين "المباحثات كانت إيجابية الليلة الماضية واستمرت أول جولة لأربع ساعات"، مشيرا الى أن "المباحثات غير المباشرة ستستأنف ظهر اليوم في شرم الشيخ".

