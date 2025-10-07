إعلام رسمي: مقتل 2 من أفراد الأمن بالحرس الثوري في هجوم بغرب إيران

ذكرت وسائل إعلام رسمية أن اثنين من أفراد الأمن بالحرس الثوري الإيراني قتلا في ما وصفته بأنه "هجوم معادي للحرس الثوري" في منطقة شرف اباد بغرب البلاد اليوم الثلاثاء.