مسؤول لرويترز: رئيس الوزراء القطريّ سينضم غدًا إلى محادثات تستضيفها مصر

أكّد مسؤول لرويترز أنّ رئيس الوزراء القطريّ الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني سينضم غدًا، إلى محادثات تستضيفها مصر لمناقشة خطة الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب في شأن غزة.



وقال: "بعد مرور يومين على بدء المحادثات، يتوجه رئيس الوزراء القطريّ إلى مصر للقاء وسطاء آخرين، من بينهم ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، بهدف دفع خطة وقف إطلاق النار في غزة واتفاق إطلاق الرهائن".