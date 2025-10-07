تظاهرات مؤيدة لغزة في المملكة المتحدة في ذكرى هجوم السابع من تشرين الأول

تظاهر آلاف الطلاب في لندن ومدن بريطانية أخرى، في تحد لمناشدة رئيس الوزراء كير ستارمر تجنّب التظاهر في الذكرى السنوية الثانية لهجوم حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول.



وغادر طلاب عدة جامعات في لندن الصفوف على وقع هتافات "فلسطين حرة" للمشاركة في مسيرة وسط لندن.



كما أقيمت تجمّعات في مدن أخرى في المملكة المتحدة بينها إدنبره وغلاسكو وشفيلد ومانشستر.



وكتب ستارمر في مقال في صحيفة "ذي تايمز" أن التظاهرات العادية المؤيدة للفلسطينيين تم استغلالها "لمهاجمة يهود بريطانيا بسبب أمر لا مسؤولية لهم فيه إطلاقًا".



واعتبر أن ذلك "مشين" وينم عن "فقدان كامل للتعاطف والإنسانية".



وقال: "إنه سلوك غير بريطاني أن يكون هناك هذا القدر من قلة احترام الآخرين. وذلك قبل أن يقرر بعضهم بدء إطلاق هتافات قائمة على الكراهية تجاه اليهود".

