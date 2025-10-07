بوتين: روسيا سيطرت على ما يقارب خمسة آلاف كيلومتر مربع في أوكرانيا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده سيطرت على ما يقارب خمسة آلاف كيلومتر مربع في أوكرانيا في 2025.وأكدت أن موسكو تحتفظ بالمبادرة الاستراتيجية الكاملة في ساحة المعركة.وذكر بوتين في اجتماع مع كبار القادة العسكريين الروس أن كييف تحاول شن هجمات في عمق الأراضي الروسية، لكن ذلك لن يساعدها على تغيير الوضع.