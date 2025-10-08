أسطول الحرية: نتعرض لهجوم من الجيش الإسرائيلي واعتراض عدة قوارب

أعلن أسطول الحرية الذي يسعى للتوجه إلى غزة أن قواربه تتعرض لهجوم من الجيش الإسرائيلي، وتم اعتراض عدة قوارب أثناء إبحارها اليوم الأربعاء باتجاه القطاع الفلسطيني المحاصر.



وقال الأسطول على إنستغرام إن الجيش الإسرائيلي يشوش على الإشارات، وصعد على متن سفينتين على الأقل.