بوتين: روسيا سيطرت على 5 آلاف كيلومتر مربع بأوكرانيا هذا العام
أخبار دولية
2025-10-08 | 00:23
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
بوتين: روسيا سيطرت على 5 آلاف كيلومتر مربع بأوكرانيا هذا العام
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء أن بلاده سيطرت على ما يقارب خمسة آلاف كيلومتر مربع في أوكرانيا في 2025 وأن موسكو تحتفظ بزمام المبادرة الاستراتيجية الكاملة في ساحة المعركة.
وبذلك تصل المكاسب التي حققتها روسيا في 2025 إلى ما يقرب من واحد بالمئة من مساحة الأراضي الأوكرانية. وفي المجمل، تسيطر موسكو على ما يقرب من 20 بالمئة من مساحة أوكرانيا.
وقال بوتين في اجتماع مع كبار القادة العسكريين الروس في عيد ميلاده الثالث والسبعين إن القوات الأوكرانية تتراجع في كافة قطاعات الجبهة. وأضاف أن كييف تحاول قصف عمق الأراضي الروسية، لكن ذلك لن يساعدها على تغيير الوضع في الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف.
وأفاد نص لتصريحات بوتين صدر عن الكرملين بأنه قال في الاجتماع: "تمتلك القوات المسلحة الروسية حاليا زمام المبادرة الاستراتيجية بالكامل".
وأشار إلى أننا "حررنا هذا العام ما يقرب من خمسة آلاف كيلومتر مربع من الأراضي - 4900 كيلومتر مربع - و212 منطقة".
ولفت في الاجتماع الذي عقد في شمال غرب روسيا بالقرب من سان بطرسبرج، ثاني أكبر مدن البلاد، إلى أن القوات الأوكرانية "تتراجع على طول خط التماس القتالي، على الرغم من محاولات المقاومة الشرسة".
أخبار دولية
روسيا
سيطرت
كيلومتر
بأوكرانيا
العام
