ترامب يدعو إلى فتح تحقيق في شأن سناتور ديموقراطيّ جادل وزيرة العدل

ندد الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب بالسناتور الديموقراطيّ ريتشارد بلومنثال، داعيًا إلى فتح تحقيق في مبالغته في شأن سجّله العسكريّ.

وكان المشرّع دخل في سجال مع وزيرة العدل بام بوندي، أثناء جلسة استماع، في الكونغرس.

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال”: "ريتشارد دا نانغ ديك بلومنثال المنافق، أكبر نكتة في مجلس الشيوخ الأميركيّ، عاد إلى عادته”.

وأضاف ترامب: “ديك كذب حتى منتصف مسيرته السياسية مقنعًا الجميع، وخصوصًا الإعلام القائم على الأخبار الكاذبة، بأنه بطل حرب عظيم كان يواجه الموت في أدغال فيتنام".

واعتبر أنّ “هذا الشخص” يجب أن لا يكون، حتى في مجلس الشيوخ وأنّه ينبغي التحقيق في الأمر والسعي لتطبيق العدالة.