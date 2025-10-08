الجيش الإسرائيليّ يعترض قوارب أسطول مساعدات ثان متّجه إلى غزة

اعترض الجيش الإسرائيليّ في عرض البحر صباحًا، قوارب تابعة لأسطول مساعدات دوليّ جديد كانت متّجهة إلى غزة، حسبما أعلنت إسرائيل وائتلاف "أسطول الصمود العالميّ”.

وأوضح "أسطول الصمود العالميّ” أنّ الجيش الإسرائيليّ اعترض "ثلاثة على الأقلّ" من قواربه، وذلك على مسافة 220 كيلومترًا من سواحل غزة.

وأشار الأسطول إلى أنّ إحدى سفنه التي كان على متنها أكثر من 90 شخصًا بينهم صحافيون وأطباء، هاجمتها مروحية عسكرية للجيش الإسرائيليّ، بينما اعتُرض طاقم قارب آخر.

وكتبت وزارة الخارجية الإسرائيلية على إكس إنّ الأسطول قام بـ"محاولة عبثية" لـ"اختراق منطقة قتال”.

ولفتت إلى أنّ الجيش "نقل السفن والركاب إلى ميناء إسرائيليّ” على أن “يُرحّلوا بسرعة".

وأكّد "أسطول الصمود العالميّ” أنّ قواربه كانت تنقل "ما قيمته 110 آلاف دولار من المساعدات على شكل أدوية وأجهزة تنفس ومنتجات غذائية مخصصة لمستشفيات غزة التي تعاني نقصًا في الامدادات".