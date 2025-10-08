حماس: تبادل قوائم الرهائن والمعتقلين المطلوب إطلاق سراحهم

أعلن طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) أن مفاوضين من الحركة وإسرائيل تبادلوا قوائم بأسماء المعتقلين والرهائن الذين سيتم إطلاق سراحهم في حال التوصل إلى اتفاق خلال محادثات وقف إطلاق النار الجارية بشأن غزة في مصر.



وأشار النونو إلى أن حماس عبرت عن تفاؤلها بالتوصل إلى اتفاق، مشددًا على أن "وفد الحركة قدم الإيجابية والمسؤولية اللازمة لإحراز التقدم المطلوب وإتمام الاتفاق".