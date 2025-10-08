الأخبار
حماس: تبادل قوائم الرهائن والمعتقلين المطلوب إطلاق سراحهم
أخبار دولية
2025-10-08 | 04:05
حماس: تبادل قوائم الرهائن والمعتقلين المطلوب إطلاق سراحهم
أعلن طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) أن مفاوضين من الحركة وإسرائيل تبادلوا قوائم بأسماء المعتقلين والرهائن الذين سيتم إطلاق سراحهم في حال التوصل إلى اتفاق خلال محادثات وقف إطلاق النار الجارية بشأن غزة في مصر.
وأشار النونو إلى أن حماس عبرت عن تفاؤلها بالتوصل إلى اتفاق، مشددًا على أن "وفد الحركة قدم الإيجابية والمسؤولية اللازمة لإحراز التقدم المطلوب وإتمام الاتفاق".
أخبار دولية
07:37
موسكو تعتبر أن الزخم الناتج عن لقاء بوتين وترامب "تبدد"
أخبار دولية
07:37
موسكو تعتبر أن الزخم الناتج عن لقاء بوتين وترامب "تبدد"
0
أخبار دولية
07:17
وصول 200 عنصر من الحرس الوطني الأميركي إلى مقربة من شيكاغو
أخبار دولية
07:17
وصول 200 عنصر من الحرس الوطني الأميركي إلى مقربة من شيكاغو
0
أخبار دولية
07:02
تفاؤل يهيمن على مفاوضات شرم الشيخ... هذه التفاصيل
أخبار دولية
07:02
تفاؤل يهيمن على مفاوضات شرم الشيخ... هذه التفاصيل
0
أخبار دولية
06:34
فوز علماء بجائزة نوبل في الكيمياء لعام 2025
أخبار دولية
06:34
فوز علماء بجائزة نوبل في الكيمياء لعام 2025
أمن وقضاء
2025-10-07
أمن الدولة تعلن فتح باب التطوع برتبة مأمور متمرن حتى 28 تشرين الأول في مكاتب ليبان بوست
أمن وقضاء
2025-10-07
أمن الدولة تعلن فتح باب التطوع برتبة مأمور متمرن حتى 28 تشرين الأول في مكاتب ليبان بوست
0
أخبار دولية
05:16
أردوغان: ندعم جهود ترامب من أجل السلام
أخبار دولية
05:16
أردوغان: ندعم جهود ترامب من أجل السلام
0
أخبار دولية
07:17
وصول 200 عنصر من الحرس الوطني الأميركي إلى مقربة من شيكاغو
أخبار دولية
07:17
وصول 200 عنصر من الحرس الوطني الأميركي إلى مقربة من شيكاغو
0
أخبار دولية
04:05
حماس: تبادل قوائم الرهائن والمعتقلين المطلوب إطلاق سراحهم
أخبار دولية
04:05
حماس: تبادل قوائم الرهائن والمعتقلين المطلوب إطلاق سراحهم
تقارير نشرة الاخبار
14:11
تحضيرات المشاركين في سباق السيدات انطلقت مع الحصة التدريبية الاولى
تقارير نشرة الاخبار
14:11
تحضيرات المشاركين في سباق السيدات انطلقت مع الحصة التدريبية الاولى
0
تقارير نشرة الاخبار
14:08
اليك أساليب لتخفيف صرف راتبك
تقارير نشرة الاخبار
14:08
اليك أساليب لتخفيف صرف راتبك
0
تقارير نشرة الاخبار
14:05
سرقة الكهرباء ليست شطارة
تقارير نشرة الاخبار
14:05
سرقة الكهرباء ليست شطارة
0
أخبار لبنان
14:05
متروبوليت نيويورك وسائر اميركا الشمالية: الابرشية امام تحديات كبيرة ونحاول تفعيل الحياة الرعائية
أخبار لبنان
14:05
متروبوليت نيويورك وسائر اميركا الشمالية: الابرشية امام تحديات كبيرة ونحاول تفعيل الحياة الرعائية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:04
بقاع لبنان... تاريخ وحضارات وضرورة لحماية الآثار
تقارير نشرة الاخبار
14:04
بقاع لبنان... تاريخ وحضارات وضرورة لحماية الآثار
0
تقارير نشرة الاخبار
14:03
عامان على الطوفان الذي انقلب على غزة والمنطقة
تقارير نشرة الاخبار
14:03
عامان على الطوفان الذي انقلب على غزة والمنطقة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
أزمة النفايات: مشاريع لحلول مستدامة يُنتظر البتّ بها
تقارير نشرة الاخبار
14:00
أزمة النفايات: مشاريع لحلول مستدامة يُنتظر البتّ بها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
مطمر الجديدة في أيامه الأخيرة وانقسام عامودي في الحكومة حول التوسعة
تقارير نشرة الاخبار
13:59
مطمر الجديدة في أيامه الأخيرة وانقسام عامودي في الحكومة حول التوسعة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
مفاوضات شرم الشيخ بين "حماس" وإسرائيل: محاولات سد الفجوات
تقارير نشرة الاخبار
13:57
مفاوضات شرم الشيخ بين "حماس" وإسرائيل: محاولات سد الفجوات
1
صحة وتغذية
09:18
فحص شائع قد يرفع خطر السرطان... وخبراء يحذرون من مخاطره التراكمية
صحة وتغذية
09:18
فحص شائع قد يرفع خطر السرطان... وخبراء يحذرون من مخاطره التراكمية
2
خبر عاجل
05:45
الأمن العام يطلق خدمة إنجاز المعاملات عبر "ليبان بوست" ابتداءً من 15 الحالي
خبر عاجل
05:45
الأمن العام يطلق خدمة إنجاز المعاملات عبر "ليبان بوست" ابتداءً من 15 الحالي
3
أخبار لبنان
08:14
حزب الله في ذكرى طوفان الأقصى: الكيان الصهيوني غدة سرطانية يجب إستئصالها... وأمن المنطقة مرهون بوحدة الموقف والكلمة
أخبار لبنان
08:14
حزب الله في ذكرى طوفان الأقصى: الكيان الصهيوني غدة سرطانية يجب إستئصالها... وأمن المنطقة مرهون بوحدة الموقف والكلمة
4
حال الطقس
02:50
منخفض جوي بعد ظهر اليوم... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
02:50
منخفض جوي بعد ظهر اليوم... هذه تفاصيل الطقس
5
صحف اليوم
00:41
بريطانيا تعرض المساعدة في معالجة أزمة حزب الله (الأخبار)
صحف اليوم
00:41
بريطانيا تعرض المساعدة في معالجة أزمة حزب الله (الأخبار)
6
تقارير نشرة الاخبار
14:05
سرقة الكهرباء ليست شطارة
تقارير نشرة الاخبار
14:05
سرقة الكهرباء ليست شطارة
7
اسرار
23:38
أسرار الصحف 08-10-2025
اسرار
23:38
أسرار الصحف 08-10-2025
8
أخبار دولية
14:25
إحالة رئيسة الوزراء الإيطالية مع وزيرين في الحكومة إلى المحكمة الجنائية الدولية
أخبار دولية
14:25
إحالة رئيسة الوزراء الإيطالية مع وزيرين في الحكومة إلى المحكمة الجنائية الدولية
