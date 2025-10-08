وفود من قطر والولايات المتحدة وتركيا تنضم إلى المباحثات في شأن غزة

تنضم وفود من قطر والولايات المتحدة وتركيا إلى المباحثات غير المباشرة في مدينة شرم الشيخ بين حركة “حماس” وإسرائيل.

وتهدف المباحثات إلى الاتفاق على الافراج عن الرهائن في قطاع غزة ضمن مقترح أميركيّ، لإنهاء الحرب، التي دخلت عامها الثالث.

وبدأت الحركة الفلسطينية وإسرائيل مباحثات الاثنين، في المدينة المصرية، عقب موافقة “حماس” على الافراج عن الرهائن لقاء إطلاق معتقلين فلسطينيين في إطار خطة من 20 بندًا طرحها الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب.

ومن المقرر أن ينضم إلى المباحثات اليوم، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطريّ الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وصهر ترامب جاريد كوشنر ومبعوثه الخاص الى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ورئيس جهاز الاستخبارات التركية ابراهيم كالين.