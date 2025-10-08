أردوغان: ندعم جهود ترامب من أجل السلام

كرّر الرئيس التركيّ رجب طيب أردوغان مطالبة بلاده بأن تفي قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد في سوريا بتعهداتها والتكامل الوطنيّ.

وقال أردوغان، في تصريحات للصحافيين على متن رحلة العودة من أذربيجان، إنّ موقف تركيا "الصبور والحكيم والكريم" لا ينبغي اعتباره نقطة ضعف.

وفي شأن غزة، أكّد اردوغان أنّ تركيا تتواصل مع “حماس” وتفسّر لهم “السبيل الأمثل” في شأن مستقبل فلسطين.

وأوضح أنّ الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب طلب من تركيا التحدث إلى “حماس” وإقناعها.

وأكّد أنّ تركيا تدعم جهود ترامب من أجل السلام.

وشدد على وجوب أن يبقى قطاع غزة فلسطينيًا وأن يحكمه الفلسطينيون.