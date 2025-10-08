حماس تندد بـ"اقتحام" بن غفير باحات المسجد الأقصى: خطوة استفزازية متعمدة

نددت حركة حماس بـ"اقتحام" وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير باحات المسجد الأقصى، معتبرة ذلك "خطوة استفزازية متعمدة".



وقالت في بيان: "أقدم اليوم وزير أمن الاحتلال المتطرّف إيتمار بن غفير على اقتحام المسجد الأقصى المبارك، على رأس مجموعات من المستوطنين، في خطوة استفزازية متعمّدة" تعكس "العقلية الفاشية التي تحكم حكومة الاحتلال وتتعمد المسَّ بحرمة الأقصى ومشاعر المسلمين في العالم".