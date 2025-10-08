الأمير تركي الفيصل: الرئيس الأميركي أمام فرصة لإثبات قدرته على تحقيق السلام في المنطقة

في مقابلة على قناة سكاي نيوز، رأى رئيس الاستخبارات السعودية السابق الأمير تركي الفيصل أن الرئيس الأميركي أمام فرصة لإثبات قدرته على تحقيق السلام في المنطقة.



وتطرق الامير تركي الفيصل ايضًا الى الوضع في لبنان، محذرًا من حرب اهلية في حال لم يتم تسليم سلاح حزب الله.