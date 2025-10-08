كشفت ثلاثة مصادر دبلوماسية لـ"رويترز" أن من المتوقع أن يشارك وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في اجتماع وزاري غدا الخميس في باريس مع أطراف أوروبية وعربية ومن دول أخرى لمناقشة خطط الوضع بعد انتهاء الحرب في غزة.ويعقد الاجتماع بالتوازي مع مفاوضات بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) والوسطاء في منتجع شرم الشيخ في مصر، تهدف إلى مناقشة كيفية تطبيق خطة اقترحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب وتقييم الالتزامات الجماعية من البلدان المعنية.