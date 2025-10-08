تفاؤل يهيمن على مفاوضات شرم الشيخ... هذه التفاصيل

في مفاوضات شرم الشيخ تفاؤل يهيمن على المفاوضات بعدما تبادل المفاوضون من حركة حماس وإسرائيل قوائم بأسماء المعتقلين والرهائن الذين سيتم إطلاقهم في حال التوصل إلى اتفاق خلال محادثات وقف إطلاق النار.



وقد عبرت حماس عن تفاؤلها بالتوصل إلى اتفاق، مشددةً على أن وفد الحركة قدم الإيجابية والمسؤولية اللازمة لإحراز التقدم المطلوب وإتمام الاتفاق.



إليكم المزيد من التفاصيل عن سير المفاوضات...