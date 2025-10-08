وصول 200 عنصر من الحرس الوطني الأميركي إلى مقربة من شيكاغو

أفاد مسؤول عسكري بأن 200 عنصر من الحرس الوطني وصلوا إلى مقربة من شيكاغو استعدادًا للانتشار في المدينة تنفيذا لأوامر الرئيس دونالد ترامب على الرّغم من المعارضة التي تبديها السلطات المحلية الديموقراطية لهذا الإجراء.وترامب الذي وصف المدينة الكبرى في شمال البلاد بأنها "منطقة حرب" يريد أن يطبق فيها نفس الحل الذي طبقه في مدن أخرى يسيطر عليها خصومه الديموقراطيون ألا وهو نشر قوات عسكرية في الشوارع، في إجراء نادر جدًا في الولايات المتحدة.