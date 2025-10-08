موسكو تعتبر أن الزخم الناتج عن لقاء بوتين وترامب "تبدد"

أكدت روسيا أن الزخم باتّجاه التوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا بعد الاجتماع بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب في أنكوريج في ألاسكا "تبدد".



ونقلت وكالات أبناء روسية عن نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف قوله: "للأسف، علينا أن نقر بأن الزخم القوي الذي تولّد في أنكوريج لصالح الاتفاق.. تبدد إلى حد كبير".