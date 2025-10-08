طيران الرياض تسيّر أولى رحلاتها في 26 تشرين الأول وأول وجهة ستكون لندن

أفاد تقرير إعلامي رسمي بأن شركة طيران الرياض السعودية ستسيّر أولى رحلاتها في 26 تشرين الأول.وأعلنت أن مطار هيثرو في لندن سيكون وجهة الرحلة الأولى.وذكر الرئيس التنفيذي للشركة أن دبي ستكون وجهة الرحلة الثانية.