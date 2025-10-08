الأخبار
السعودية تندّد بـ"اقتحام" بن غفير للمسجد الأقصى

أخبار دولية
2025-10-08 | 08:59
السعودية تندّد بـ"اقتحام" بن غفير للمسجد الأقصى

ندّدت السعودية بـ"اقتحام" وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير باحات المسجد الأقصى، مستنكرة "مواصلة الاعتداءات على حرمة المسجد الأقصى".
     
وأعربت وزارة الخارجية في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس) عن "إدانة اقتحام مسؤولين ومستوطنين إسرائيليين باحات المسجد الأقصى الشريف بحمايةٍ من قوات الاحتلال". وطالبت "المجتمع الدولي بمحاسبة سلطات الاحتلال الإسرائيلية على انتهاكاتها الخطيرة والمستمرة بحق المقدسات الإسلامية والمدنيين الأبرياء في دولة فلسطين".

أخبار دولية

السعودية

بن غفي

المسجد الأقصى

