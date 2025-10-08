الأخبار
أحكام بالسجن حتى 15 عاما لتسعة أردنيين في قضية مرتبطة بالإخوان المسلمين
2025-10-08 | 09:40
أحكام بالسجن حتى 15 عاما لتسعة أردنيين في قضية مرتبطة بالإخوان المسلمين
أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية أحكاما بالسجن لفترات راوحت بين ثلاث سنوات و15 سنة، في حق تسعة أردنيين دينوا بتهم "الإرهاب" في قضية مرتبطة بجماعة الأخوان المسلمين.
وأعلنت السلطات في نيسان إلقاء القبض على 16 شخصا بينهم ثلاثة من "الإخوان المسلمين"، ووُجّهت لهم تهم تتعلق بالإرهاب على خلفية مخططات لاستهداف أمن المملكة تشمل تصنيع صواريخ وحيازة مواد متفجرة ومشروعا لصنع طائرة مسيرة.
وقضت محكمة أمن الدولة بسجن اثنين من المتهمين 15 عاما مع الأشغال الشاقة، وثالث بالسجن سبعة أعوام ونصف عام لإدانتهم بتصنيع الصواريخ.
وبحسب لائحة الاتهام، بدأت الخلية "تصنيع الصواريخ داخل المملكة وإنتاج هياكلها وقامت بإنشاء مستودعين... في محافظة الزرقاء والعاصمة عمان، أحدهما كان محصّنا بالخرسانة لتخزين الصواريخ ويحتوي على غرف سرية مقفلة". كما "تلقت التدريبات والأموال من الخارج، إذ تمكنت من إنتاج النموذج الأول لصاروخ قصير المدى".
وحكمت المحكمة على أربعة آخرين بالأشغال الشاقة ثلاث سنوات وأربعة أشهر بعد إدانتهم بـ"القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر".
وجرى في هذه القضية "تدريب شبان على أعمال غير مشروعة تضمنت دورات متقدمة ودروسا أمنية... الهدف منها إعداد الشبان للقيام بعمليات يتم تكليفهم بها لاحقا"ً.
