الملك عبد الله يثني على فوز الأردني عمر ياغي بجائزة نوبل للكيمياء

أشاد الملك الأردني عبد الله بفوز العالم الأردني عمر ياغي بجائزة نوبل للكيمياء لعام 2025 التي مُنحت لعلماء هم ياغي والياباني سوسومو كيتاغاوا والبريطاني ريتشارد روبسون.وكتب الملك عبد الله على منصة "إكس": "هذا الإنجاز فخر جديد يضاف إلى سجل الأردنيين المشرف في مختلف الميادين حول العالم، ويثبت أن الأردني قادر على إحداث الفارق أينما تواجد".