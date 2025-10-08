الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
البقاع
16
o
الجنوب
23
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
25
o
متن
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
حوار المرحلة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
البقاع
16
o
الجنوب
23
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
25
o
متن
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
فرنسا: الإفراج عن لينارت مونتيرلوس بعد احتجازه في إيران
أخبار دولية
2025-10-08 | 11:04
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
فرنسا: الإفراج عن لينارت مونتيرلوس بعد احتجازه في إيران
أعلن وزير الخارجية الفرنسي المنتهية ولايته جان نويل بارو في منشور على منصة (إكس) إن المواطن الفرنسي الألماني الذي كان محتجزا في إيران لينارت مونتيرلوس أُطلق وفي طريقه إلى فرنسا.
وأضاف: "لينارت مونتيرلوس حر!".
وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية للأنباء أن طهران برأت يوم الاثنين لينارت مونتيرلوس من تهمة التجسس.
أخبار دولية
الإفراج
لينارت
مونتيرلوس
احتجازه
إيران
التالي
مصدر لـ"الشرق الأوسط": ترامب سيعلن إتفاق غزة الأولي واستمرار العمليات العسكرية عقبة رئيسية
"حماس" تطالب إسرائيل بالإفراج عن مروان البرغوثي
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
10:41
وزير الخارجية الفرنسي: الإفراج عن لينارت مونتيرلوس المحتجز في إيران
آخر الأخبار
10:41
وزير الخارجية الفرنسي: الإفراج عن لينارت مونتيرلوس المحتجز في إيران
0
أخبار دولية
2025-09-12
فرنسا تطالب بالإفراج غير المشروط عن مواطنيها المحتجزين في إيران
أخبار دولية
2025-09-12
فرنسا تطالب بالإفراج غير المشروط عن مواطنيها المحتجزين في إيران
0
آخر الأخبار
2025-09-21
القناة 12 الإسرائيلية: الإفراج عن عضو الكنيست السابقة حنين زعبي بعد ساعات من اعتقالها
آخر الأخبار
2025-09-21
القناة 12 الإسرائيلية: الإفراج عن عضو الكنيست السابقة حنين زعبي بعد ساعات من اعتقالها
0
آخر الأخبار
2025-09-10
الافراج عن الباحثة الإسرائيلية-الروسية إليزابيث تسوركوف المخطوفة في العراق... صفقة قد تشمل الافراج عن ايرانيين ولبنانيين وعراقيين
آخر الأخبار
2025-09-10
الافراج عن الباحثة الإسرائيلية-الروسية إليزابيث تسوركوف المخطوفة في العراق... صفقة قد تشمل الافراج عن ايرانيين ولبنانيين وعراقيين
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:58
النواب الإسبان يقرون حظرًا على الأسلحة من إسرائيل وإليها
أخبار دولية
13:58
النواب الإسبان يقرون حظرًا على الأسلحة من إسرائيل وإليها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
الرياض تقرأ... بالورق
تقارير نشرة الاخبار
13:46
الرياض تقرأ... بالورق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
هل تريد ان تفوز بجائزة نوبل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:29
هل تريد ان تفوز بجائزة نوبل؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
في شرم الشيخ: ضغط أميركي وفرصة لصفقة الأسرى ووقف اطلاق النار
تقارير نشرة الاخبار
13:27
في شرم الشيخ: ضغط أميركي وفرصة لصفقة الأسرى ووقف اطلاق النار
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2025-10-07
لقاء ودّي وابتسامات... جنيفر لوبيز وبن أفليك معاً على السجادة الحمراء للمرة الأولى منذ طلاقهما! (صور)
فنّ
2025-10-07
لقاء ودّي وابتسامات... جنيفر لوبيز وبن أفليك معاً على السجادة الحمراء للمرة الأولى منذ طلاقهما! (صور)
0
خبر عاجل
2025-10-06
وزير الاعلام: مجلس الوزراء قرر الإبقاء على مضمون خطة الجيش وبقاء المداولات سرّية على أن يستمر الجيش برفع تقريره الشهري إلى الحكومة
خبر عاجل
2025-10-06
وزير الاعلام: مجلس الوزراء قرر الإبقاء على مضمون خطة الجيش وبقاء المداولات سرّية على أن يستمر الجيش برفع تقريره الشهري إلى الحكومة
0
رياضة
2025-09-08
بطولة إسبانيا: برشلونة يؤكد إصابة دي يونغ
رياضة
2025-09-08
بطولة إسبانيا: برشلونة يؤكد إصابة دي يونغ
0
خبر عاجل
2025-10-07
وزير الدفاع السوري يعلن الإتفاق مع قائد قوات سوريا الديمقراطية على وقف فوري لإطلاق النار في شمال وشرق سوريا
خبر عاجل
2025-10-07
وزير الدفاع السوري يعلن الإتفاق مع قائد قوات سوريا الديمقراطية على وقف فوري لإطلاق النار في شمال وشرق سوريا
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
ضمن سلسلة مبادرات... دعم إيطالي لإحياء محطة مار مخايل
تقارير نشرة الاخبار
13:46
ضمن سلسلة مبادرات... دعم إيطالي لإحياء محطة مار مخايل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
الرياض تقرأ... بالورق
تقارير نشرة الاخبار
13:46
الرياض تقرأ... بالورق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
أسعار خرطوش الصيد ترتفع 50% والموسم ما زال مقفلًا
تقارير نشرة الاخبار
13:42
أسعار خرطوش الصيد ترتفع 50% والموسم ما زال مقفلًا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
هل تريد ان تفوز بجائزة نوبل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:29
هل تريد ان تفوز بجائزة نوبل؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
في شرم الشيخ: ضغط أميركي وفرصة لصفقة الأسرى ووقف اطلاق النار
تقارير نشرة الاخبار
13:27
في شرم الشيخ: ضغط أميركي وفرصة لصفقة الأسرى ووقف اطلاق النار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
التطورات متسارعة في ملف مفاوضات غزة... إليكم آخر المستجدات
تقارير نشرة الاخبار
13:25
التطورات متسارعة في ملف مفاوضات غزة... إليكم آخر المستجدات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
في الناقورة... المُسيرات الإسرائيلية تُلاحق الصيادين وتُهدد مصدر رزقهم
تقارير نشرة الاخبار
13:16
في الناقورة... المُسيرات الإسرائيلية تُلاحق الصيادين وتُهدد مصدر رزقهم
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:04
مقدمة النشرة المسائية 08-10-2025
مقدمة نشرة الاخبار
13:04
مقدمة النشرة المسائية 08-10-2025
0
تقارير نشرة الاخبار
13:00
الخيام الى الحياة ولو تحت الخطر
تقارير نشرة الاخبار
13:00
الخيام الى الحياة ولو تحت الخطر
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
11:45
مركز تدليك في جونية تحول إلى مكان مشبوه... وتوقيف 4 فتيات
أمن وقضاء
11:45
مركز تدليك في جونية تحول إلى مكان مشبوه... وتوقيف 4 فتيات
2
خبر عاجل
05:45
الأمن العام يطلق خدمة إنجاز المعاملات عبر "ليبان بوست" ابتداءً من 15 الحالي
خبر عاجل
05:45
الأمن العام يطلق خدمة إنجاز المعاملات عبر "ليبان بوست" ابتداءً من 15 الحالي
3
حال الطقس
02:50
منخفض جوي بعد ظهر اليوم... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
02:50
منخفض جوي بعد ظهر اليوم... هذه تفاصيل الطقس
4
صحف اليوم
00:41
بريطانيا تعرض المساعدة في معالجة أزمة حزب الله (الأخبار)
صحف اليوم
00:41
بريطانيا تعرض المساعدة في معالجة أزمة حزب الله (الأخبار)
5
أمن وقضاء
10:35
سلسلة عمليات دهم للجيش في البقاع... وتوقيف 3 مطلوبين
أمن وقضاء
10:35
سلسلة عمليات دهم للجيش في البقاع... وتوقيف 3 مطلوبين
6
أخبار لبنان
10:47
وزير العدل عين محققين عدليين في الاغتيالات السياسية
أخبار لبنان
10:47
وزير العدل عين محققين عدليين في الاغتيالات السياسية
7
أخبار دولية
02:39
وفود من قطر والولايات المتحدة وتركيا تنضم إلى المباحثات في شأن غزة
أخبار دولية
02:39
وفود من قطر والولايات المتحدة وتركيا تنضم إلى المباحثات في شأن غزة
8
أخبار لبنان
09:20
هنيبال القذافي في وضع صحي "مقلق"... هذا ما قاله محاميه لفرانس برس
أخبار لبنان
09:20
هنيبال القذافي في وضع صحي "مقلق"... هذا ما قاله محاميه لفرانس برس
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More