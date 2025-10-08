فرنسا: الإفراج عن لينارت مونتيرلوس بعد احتجازه في إيران

أعلن وزير الخارجية الفرنسي المنتهية ولايته جان نويل بارو في منشور على منصة (إكس) إن المواطن الفرنسي الألماني الذي كان محتجزا في إيران لينارت مونتيرلوس أُطلق وفي طريقه إلى فرنسا.



وأضاف: "لينارت مونتيرلوس حر!".



وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية للأنباء أن طهران برأت يوم الاثنين لينارت مونتيرلوس من تهمة التجسس.