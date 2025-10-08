تركيا تقول محادثات غزة أحرزت الكثير من التقدم

أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن المفاوضات الرامية إلى وقف الحرب في غزة أحرزت "تقدمًا كبيرًا".وأكد أنه سيتم إعلان وقف إطلاق النار في حال التوصل إلى نتيجة إيجابية.وأوضح فيدان أن المحادثات في مصر، والتي تشارك فيها أنقرة، تركز على ضمان وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والسجناء والسماح بدخول المزيد من المساعدات وتنسيق جدول زمني لانسحاب القوات الإسرائيلية.