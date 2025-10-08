وفد أميركي ينضم إلى المفاوضات في مصر لإنهاء الحرب في غزة

انضم وفد أميركي إلى المفاوضات الجارية في مصر لوضع آلية تطبيقية لإنهاء الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس.



ووصل إلى مصر موفدان أميركيان للمشاركة في المفاضات.



وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنهما يحملان "إرادة قوية ورسالة قوية وتكليفًا قويًا من الرئيس ترامب بإنهاء الحرب خلال جولة المفاوضات الحالية".



وأضاف السيسي: "ما وصلني عن سير المحادثات كان مشجعًا جدًا".



ودعا نظيره الأميركي للحضور إلى مصر في حال إبرام الاتفاق، قائلًا "رسالتي للرئيس ترامب: استمر في دعمك، استمر في إرادتك من أجل إنهاء الحرب".



ومن المقرر أن تشارك حركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في المحادثات اعتبارًا من مساء الأربعاء، بحسب ما قال مصدر في الحركة لوكالة فرانس برس.