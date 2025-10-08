إسرائيل تعترض أسطول مساعدات جديدا لغزة يضم أردنيّين ونوابا أتراكا

اعترض الجيش الإسرائيلي قبالة السواحل المصرية قوارب تابعة لأسطول مساعدات دولي جديد كانت متّجهة إلى غزة، بعد أيام من اعتراضه سفنا ومراكب أخرى كانت تسعى إلى "كسر حصار" الدولة العبرية للقطاع.



وبعدما أعلنت منظمة "أسطول الصمود العالمي" غير الحكومية التي تُنسق هذه المبادرة في منشور عبر منصة "إكس" أولا أنّ الجيش الإسرائيلي اعترض ثلاثة من قواربها هي "غزة سانبيردز" و"علاء النجار" و"أنس الشريف" وذلك "على مسافة 220 كيلومترا من سواحل غزة" في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، عادت وأفادت عبر موقعها الإلكتروني بأن الاعتراض طال السفن التسع كلها التي يضمها الأسطول.



ومن بين هذه السفن سفينة "كونشيسنس" (الضمير) التي كان على متنها، وفقا للمنظمة، أكثر من 90 شخصا بينهم صحافيون وأطباء.



من جهتها، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية على إكس إنّ الأسطول قام بـ"محاولة عبثية" لـ"اختراق منطقة قتال"، مشيرة إلى أنّ الجيش "نقل السفن والركاب إلى ميناء إسرائيلي" على أن "يتمّ ترحيلهم بسرعة".



وأكد "أسطول الصمود العالمي" أن قواربه كانت تنقل "ما قيمته 110 آلاف دولار من المساعدات على شكل أدوية وأجهزة تنفس ومنتجات غذائية مخصصة لمستشفيات غزة التي تعاني نقصا في الامدادات".