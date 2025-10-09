حماس: ندعو ترامب إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملة

أعلنت حركة حماس أنها توصلت مع إسرائيل خلال مفاوضات غير مباشرة جرت بينهما في مصر هذا الأسبوع إلى "اتفاق يقضي بإنهاء الحرب" المتواصلة منذ عامين في القطاع الفلسطيني.



وقالت الحركة في بيان إنها "تعلن التوصّل إلى اتفاق يقضي بإنهاء الحرب على قطاع غزة، وانسحاب الاحتلال منه، ودخول المساعدات، وتبادل الأسرى".



كما دعت حماس الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إلزام إسرائيل "بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملة، وعدم السماح لها بالتنصّل أو المماطلة في تطبيق ما تمّ التوافق عليه".