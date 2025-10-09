الدفاع المدني في غزة يؤكد وقوع ضربات إسرائيلية بعد الإعلان عن الاتفاق

أكّد الدفاع المدني في غزة أن الجيش الإسرائيلي شنّ فجر الخميس ضربات عدّة في أنحاء متفرّقة من القطاع الفلسطيني، في قصف أتى بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّ إسرائيل وحركة حماس توصّلتا إلى اتفاق على وقف لإطلاق النار.



وقال لوكالة فرانس برس محمد المغير، المسؤول في الدفاع المدني إنّه "منذ الإعلان عن الاتفاق على صيغة مقترح وقف إطلاق النار بغزة الليلة هناك عدد من الانفجارات، خصوصا في مناطق شمال غزة"، مشيرا خصوصا إلى "سلسلة غارات عنيفة" استهدفت مدينة غزة.