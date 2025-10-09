رئيس وزراء بريطانيا يرحب باتفاق غزة ويطالب بسرعة تنفيذه

رحب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بالاتفاق على المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في غزة، وحث على تنفيذها بالكامل من دون تأخير.



وقال ستارمر في بيان: "أرحب بالأنباء التي تفيد بالتوصل إلى اتفاق بشأن المرحلة الأولى من خطة الرئيس ترامب للسلام في غزة".



وأضاف: "يجب الآن تنفيذ هذا الاتفاق بالكامل ومن دون تأخير، وأن يصاحبه رفع فوري لكل القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى غزة".