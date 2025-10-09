ترامب لرويترز بشأن اتفاق غزة: "هذا يوم عظيم للعالم"

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الاتفاق الخاص بغزة والذي يقضي بوقف إطلاق النار مقابل الإفراج عن الرهائن، والذي تم التوصل إليه في مصر، يمثل "يوما عظيما للعالم".



وقال ترامب لرويترز في اتصال هاتفي مقتضب: "لقد اجتمع العالم أجمع على هذا الاتفاق، إسرائيل، كل دولة اجتمعت. لقد كان يوما رائعا".



وأضاف: "هذا يوم عظيم للعالم. إنه يوم رائع، يوم رائع للجميع".