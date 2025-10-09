مصدر في حماس لفرانس برس: تبادل إطلاق الرهائن والمعتقلين سيتم خلال أول 72 ساعة من بدء تنفيذ الاتفاق

كشف مصدر في حركة حماس مطّلع على المفاوضات لوكالة فرانس برس أنّ تبادل الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية "سيتم خلال أول 72 ساعة" من بدء تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه في القاهرة فجر الخميس.وتتضمن المرحلة الأولى من الاتفاق، وفق مصادر حماس، "تبادل الأسرى الإسرائيليين الأحياء وإطلاق 250 من الفلسطينيين المحكومين بالمؤبد و1700 معتقل ممن اعتقلوا بعد السابع من أكتوبر 2023، وانسحابات إسرائيلية مجدولة زمنيا".