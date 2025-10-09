البيت الأبيض: ترامب سيخضع لفحص طبي الجمعة وقد يسافر إلى الشرق الأوسط بعد ذلك

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيزور مركز وولتر ريد الطبي غدا الجمعة وسيخضع لما أسماه "فحصه الطبي الروتيني السنوي".وذكرت كارولاين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض في بيان، أن ترامب سيتوجه إلى المنشأة الطبية الواقعة قرب واشنطن لعقد اجتماع والتحدث إلى القوات الأميركية.وأضافت: "وأثناء وجوده هناك، سيتوقف الرئيس ترامب لإجراء فحصه الطبي الروتيني السنوي".وأعلنت أنه قد يسافر بعد ذلك إلى الشرق الأوسط.وأعلن الرئيس الأميركي فجرا، أنّ إسرائيل وحماس وافقتا على المرحلة الأولى" من خطته للسلام في قطاع غزة.