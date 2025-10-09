زلزال يضرب شمال الفيليبين

ضرب زلزال متوسط القوة شمال الفيليبين قرب مدينة باغيو التي يسكنها مئات آلاف الأشخاص ما أدّى إلى إغلاق المدارس واضطر السكان إلى مغادرة المباني.والزلزال الذي بلغت قوته 4,4 درجات وقع على عمق ضحل في الساعة 10,30 بالتوقيت المحلي (الساعة 02,30 ت.غ) وقد هرع الموظفون من مكاتبهم إلى الشوارع في المدينة البالغ عد سكانها 366 ألف نسمة، على ما أفاد سكان وكالة فرانس برس عبر الهاتف.وقال مسؤول أحد الأبنية رالف كابواغ لوكالة فرانس برس: "نحن بصدد التحقق من الأضرار" فيما كان كان أكثر من 300 شخص يخرجون من المبنى في مدينة باغيو.وفي البداية، قال معهد الزلازل الوطني إن قوة الزلزال بلغت 4,8 درجات، مشيرا إلى أنه "يتوقع حدوث أضرار" إلا انه عاد وخفض القوة إلى 4,4 درجات.وحدّد المعهد مركز الزلزلال في بلدة بوغو قرب باغيو.وأغلق رئيس بلدية باغيو بنجامان ماغالنغ المدارس في المدينة على ما قال الجهاز الاعلامي للبلدية عبر فيسبوك.وأتت الهزة بعد زلزال قوي قبل عشرة أيام قضى فيه أكثر من 70 شخصا في وسط الفيليبين.