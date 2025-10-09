وزير الخارجية الأفغاني يزور الهند لتوثيق العلاقات

وصل وزير خارجية حكومة طالبان الأفغانية أمير خان متقي إلى الهند اليوم الخميس لإجراء محادثات تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع نيودلهي، في أول زيارة من نوعها يقوم بها مسؤول بالحركة الإسلامية منذ سيطرتها على السلطة في عام 2021.



وتسلط رحلة الوزير الأفغاني التي تستمر ستة أيام الضوء على جهود طالبان لتحفيز التواصل مع القوى الإقليمية من أجل نيل الاعتراف الدبلوماسي بها في نهاية المطاف.



ومن المقرر أن يجتمع مع نظيره الهندي سوبراهمانيام جايشانكار ومسؤولين آخرين لمناقشة مجموعة من الأمور السياسية والاقتصادية والتجارية.



وقال المتحدث باسم الخارجية الهندية راندير جايسوال في منشور على منصة إكس "نتطلع إلى إجراء مناقشات معه حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية".



وقالت وسائل إعلام إنه من المتوقع أن يلتقي متقي مع ممثلين من قطاع الأعمال الهندي، ويزور تاج محل ومعهدًا إسلاميًا تاريخيًا.



ويصل إلى نيودلهي بعد محادثات أجراها في موسكو مع دبلوماسيين من الدول المجاورة لأفغانستان، الذين يبدو أنهم اتحدوا ضد هدف الرئيس الأميركي دونالد ترامب المعلن بالسيطرة على قاعدة باجرام العسكرية بالقرب من العاصمة كابول.

