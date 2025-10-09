الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

توقعات بدخول وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ اليوم... هذه التفاصيل

أخبار دولية
2025-10-09 | 03:20
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
توقعات بدخول وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ اليوم... هذه التفاصيل
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
توقعات بدخول وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ اليوم... هذه التفاصيل

تقارير نشرة الاخبار

أخبار دولية

بدخول

إطلاق

النار

التنفيذ

اليوم...

التفاصيل

LBCI التالي
هذا ما أوضحه نائب المسؤول السياسي في حركة حماس-لبنان أيمن شناعة للـLBCI عن إتفاق غزة...
اردوغان: تركيا ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في غزة وستراقب تنفيذه
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
06:37

مياه الجنوب لمشتركيها: لتسديد بدلاتهم المتأخرة تحت طائلة إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

LBCI
آخر الأخبار
06:36

رويترز نقلا عن مسؤول تركي كبير: تركيا ستشارك في قوة مهام مشتركة لتحديد مواقع رفات الرهائن في غزة إلى جانب الولايات المتحدة وقطر ومصر وإسرائيل

LBCI
اقتصاد
06:33

حيدر ترأس اجتماعا للجنة المؤشر: بحثنا في الحد الأدنى للأجور ونحن بإنتظار بعض المعلومات من الضمان والإحصاء المركزي

LBCI
أخبار دولية
06:20

الأونروا تؤكد أن لديها مساعدات غذائية لكامل قطاع غزة تكفي لثلاثة أشهر

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
06:20

الأونروا تؤكد أن لديها مساعدات غذائية لكامل قطاع غزة تكفي لثلاثة أشهر

LBCI
أخبار دولية
05:55

الإمارات ترحب باتفاق غزة

LBCI
أخبار دولية
05:47

السيسي: اتفاق غزة "لحظة تاريخية" تطوي صفحة الحرب وتفتح "باب الأمل" لشعوب المنطقة

LBCI
أخبار دولية
05:45

الكرملين يأمل بأن يستتبع اتفاق غزة بأفعال

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:00

الخيام الى الحياة ولو تحت الخطر

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:04

مقدمة النشرة المسائية 08-10-2025

LBCI
موضة وجمال
2025-10-05

نور عريضة في إطلالة جريئة بالكوفية الفلسطينية في أسبوع الموضة بباريس (صور)

LBCI
اسرار
2025-09-10

أسرار الصحف 11-09-2025

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
03:51

نائب المسؤول السياسي في حركة حماس-لبنان أيمن شناعة يتحدث للـLBCI عن سلاح الحركة في لبنان...

LBCI
أخبار دولية
03:27

هذا ما أوضحه نائب المسؤول السياسي في حركة حماس-لبنان أيمن شناعة للـLBCI عن إتفاق غزة...

LBCI
أخبار دولية
03:20

توقعات بدخول وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ اليوم... هذه التفاصيل

LBCI
أخبار دولية
00:07

ترامب: الولايات المتحدة ستكون جزءا من عملية الحفاظ على السلام بغزة... وأظن أن الرهائن سيعودون الإثنين إلى إسرائيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

ضمن سلسلة مبادرات... دعم إيطالي لإحياء محطة مار مخايل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

الرياض تقرأ... بالورق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

أسعار خرطوش الصيد ترتفع 50% والموسم ما زال مقفلًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

هل تريد ان تفوز بجائزة نوبل؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

في شرم الشيخ: ضغط أميركي وفرصة لصفقة الأسرى ووقف اطلاق النار

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
11:45

مركز تدليك في جونية تحول إلى مكان مشبوه... وتوقيف 4 فتيات

LBCI
حال الطقس
01:56

لبنان تحت تأثير المنخفض الجوي... إليكم تفاصيل الطقس

LBCI
أمن وقضاء
04:08

غادرت منزلها الزوجي ولم تَعُد...

LBCI
أمن وقضاء
04:13

تعميم صورة مشتبه فيهما بجرم سرقة...

LBCI
أخبار لبنان
10:47

وزير العدل عين محققين عدليين في الاغتيالات السياسية

LBCI
أمن وقضاء
10:35

سلسلة عمليات دهم للجيش في البقاع... وتوقيف 3 مطلوبين

LBCI
أخبار لبنان
09:20

هنيبال القذافي في وضع صحي "مقلق"... هذا ما قاله محاميه لفرانس برس

LBCI
أمن وقضاء
10:53

مفرزة استقصاء البقاع توقف مطلوبَيْن للقضاء بجرم سرقة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More