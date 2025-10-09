اردوغان: تركيا ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في غزة وستراقب تنفيذه

عبر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان عن سعادته البالغة بتوصل حماس وإسرائيل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، معلنا أن تركيا ستراقب عن كثب تنفيذه بصرامة وستواصل المساهمة في هذه العملية.



وفي بيان نشر على منصة إكس، وجه اردوغان الشكر للرئيس الأميركي دونالد ترامب "الذي أبدى الإرادة السياسية اللازمة لتشجيع الحكومة الإسرائيلية على وقف إطلاق النار"، وكذلك لقطر ومصر.