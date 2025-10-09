الأخبار
الصين تأمل بوقف إطلاق نار "دائم وشامل" في قطاع غزة
أخبار دولية
2025-10-09
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الصين تأمل بوقف إطلاق نار "دائم وشامل" في قطاع غزة
أعلنت الصين أنها تأمل بحصول وقف إطلاق نار "دائم وشامل" في قطاع غزة بعد توصل إسرائيل وحركة حماس إلى اتفاق لتبادل رهائن ومعتقلين فلسطينيين.
وقال المتحدث باسم الخارجية غوه جياكون: "تأمل الصين في تحقيق وقف إطلاق نار دائم وشامل في غزة في أسرع وقت ممكن وفي تخفيف فعلي للأزمة الإنسانية والتوتر الإقليمي".
وأضاف: "تناصر الصين احترام مبدأ أن يتولى فلسطينيون إدارة فلسطين وتؤيد تطبيق حل الدولتين".
أخبار دولية
الصين
إطلاق نار
غزة
التالي
ماكرون يأمل بأن يمهد اتفاق حماس وإسرائيل "لحل سياسي" قائم على مبدأ حل الدولتين
هذا ما أوضحه نائب المسؤول السياسي في حركة حماس-لبنان أيمن شناعة للـLBCI عن إتفاق غزة...
السابق
