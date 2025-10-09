الصين تأمل بوقف إطلاق نار "دائم وشامل" في قطاع غزة

أعلنت الصين أنها تأمل بحصول وقف إطلاق نار "دائم وشامل" في قطاع غزة بعد توصل إسرائيل وحركة حماس إلى اتفاق لتبادل رهائن ومعتقلين فلسطينيين.



وقال المتحدث باسم الخارجية غوه جياكون: "تأمل الصين في تحقيق وقف إطلاق نار دائم وشامل في غزة في أسرع وقت ممكن وفي تخفيف فعلي للأزمة الإنسانية والتوتر الإقليمي".



وأضاف: "تناصر الصين احترام مبدأ أن يتولى فلسطينيون إدارة فلسطين وتؤيد تطبيق حل الدولتين".