ماكرون يأمل بأن يمهد اتفاق حماس وإسرائيل "لحل سياسي" قائم على مبدأ حل الدولتين

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الاتفاق الذي توصلت إليه إسرائيل وحركة حماس يثير "أملا هائلا"، متمنيا أن يمهد "لحل سياسي" قائم على مبدأ حل الدولتين.



وكتب ماكرون عبر اكس: "فرنسا مستعدة للمساهمة في تحقيق هذا الهدف. سنبحث في ذلك بعد ظهر اليوم في باريس مع شركائنا الدوليين" في إشارة إلى اجتماع يعقد للنظر في ترتيبات ما بعد الحرب في قطاع غزة.



ودعا إسرائيل وحماس إلى الاحترام التام لبنود الاتفاق.