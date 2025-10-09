السعودية ترحب باتفاق غزة

رحبت السعودية اليوم الخميس بالاتفاق الهادف إلى إنهاء حرب غزة والبدء في تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قائلةً إنه يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة.