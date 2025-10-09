الرئيس الفلسطيني يرحب باتفاق وقف إطلاق النار في غزة

رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب توصل إسرائيل وحركة حماس إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد حرب مدمرة متواصلة منذ سنتين.



وفي بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا)، رحب عباس "بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق يقضي بوقف الحرب على قطاع غزة، وانسحاب قوات الاحتلال منه، ودخول المساعدات الإنسانية، وتبادل الأسرى".