مصر تعتبر اتفاق إسرائيل وحماس "لحظة فارقة" في حرب غزة

رحبت وزارة الخارجية المصرية باتفاق إسرائيل وحماس الذي تم التوصل إليه في شرم الشيخ ورأت فيه "لحظة فارقة" في حرب غزة.



وجاء في بيان الوزارة أن وزير الخارجية بدر عبد العاطي سيتوجه إلى باريس الخميس للمشاركة في اجتماع وزاري بشأن ترتيبات ما بعد الحرب في غزة "فى ضوء التطورات الإيجابية الأخيرة فى شرم الشيخ، وما تشكله من لحظة فارقة" في النزاع المدمر المتواصل منذ سنتين.