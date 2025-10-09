مكتب نتنياهو: اتفاق غزة لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد مصادقة الحكومة الإسرائيلية

أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الاتفاق لتأمين إطلاق الرهائن في غزة لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد الحصول على مصادقة الحكومة.



وقال المكتب في بيان: "على عكس ما ورد في تقارير وسائل إعلام عربية، سيبدأ العد التنازلي لمدة الـ72 ساعة، فقط بعد المصادقة على الاتفاق في اجتماع مجلس الوزراء، المتوقع في ساعات المساء".