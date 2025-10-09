نائب وزير الخارجية الروسيّ: لا يمكن إعادة تشغيل محطة زابوريجيا للطاقة النووية في الوقت الراهن

أكّد نائب وزير الخارجية الروسيّ سيرجي ريابكوف أنه لا يمكن إعادة تشغيل محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا في جنوب أوكرانيا في الوقت الراهن، وفق ما نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عنه.



وشدد على عدم إمكان التفكير في مثل هذه الخطوة في ظل غياب مصدر طاقة خارجيّ.



وأشار إلى أنّ المحطة تعمل حاليًا بمولدات احتياطية بعد تدمير خط الطاقة الخارجيّ جراء القتال.