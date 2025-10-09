المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية: صفقة تبادل الرهائن والمعتقلين لن تشمل مروان البرغوثي

أكّدت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية شوش بيدروسيان أنّ إسرائيل لا تعتزم إطلاق القيادي الفلسطينيّ مروان البرغوثي ضمن الاتفاق.



وقالت لصحافيين: "أؤكد لكم في هذه المرحلة أنه لن يكون جزءًا من صفقة الإفراج هذه".



وسبق أن اتفقت إسرائيل وحماس في محادثات غير مباشرة على إطلاق الرهائن الثمانية والأربعين المحتجزين لدى مسلحين في غزة مقابل إطلاق نحو 2000 سجين فلسطينيّ تحتجزهم إسرائيل.

وأكّدت المتحدثة أنّ المجلس الوزاريّ الأمني المصغّر سيجتمع الساعة 17,00 بالتوقيت المحليّ (14,00 ت غ )، للمصادقة على خطة تهدف إلى تأمين الإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين في غزة، على أن يتبعه اجتماع للحكومة بكامل أعضائها الساعة 15,00 ت غ.