ما الذي نعرفه عن المرحلة الأولى من اتفاق غزة؟



أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء أنّ إسرائيل وحماس وافقتا خلال مفاوضات غير مباشرة جرت في مصر هذا الأسبوع على تنفيذ المرحلة الأولى من خطته للسلام في قطاع غزة.



وأعلنت قطر، التي ساهمت إلى جانب مصر والولايات المتحدة وتركيا في التوسط بين إسرائيل وحماس، أنّ الطرفين وافقا "على كلّ بنود وآليات تنفيذ المرحلة الأولى من اتّفاق وقف إطلاق النار بغزة، وبما يؤدّي لوقف الحرب والإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين ودخول المساعدات".



وفي منشور على منصّته "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي كتب ترامب أنّ اتفاق إسرائيل وحماس "يعني أنّه سيتمّ إطلاق سراح جميع الرهائن قريبا جدا وستسحب إسرائيل قواتها إلى الخط المتّفق عليه، وهي الخطوات الأولى نحو سلام قوي ودائم وأبدي".



في ما يأتي ما نعرفه حتى الآن عن بنود هذا الاتفاق الذي يُرتقب أن يُوقّع الخميس.





- ماذا يتضمن الاتفاق؟



بحسب قيادي في حماس فإنّ الحركة ستفرج عن 20 رهينة على قيد الحياة دفعة واحدة في مقابل إطلاق إسرائيل سراح أكثر من ألفي معتقل فلسطيني، هم 250 يقضون أحكاما بالسجن مدى الحياة و1700 اعتُقلوا منذ بدء الحرب قبل عامين.



وكانت مسألة قوائم المعتقلين من النقاط الحساسة في المفاوضات، إذ تشمل أسماء تطالب حماس بالإفراج عنها في المرحلة الأولى من الهدنة.



وبحسب وسائل إعلام مصرية رسمية، تضمّنت القائمة اسم القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي، المحكوم بالسجن المؤبد منذ 2004، والذي يُعدّ من أكثر الشخصيات الفلسطينية شعبية ويصفه مؤيدوه بـ"مانديلا فلسطين".



لكن متحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية أكدت أن البرغوثي لن يكون مشمولا بالصفقة.



وأعلن مصدر فلسطيني مطّلع على المفاوضات لوكالة فرانس برس أنّ عملية التبادل هذه ينبغي أن تتمّ في غضون 72 ساعة من بدء تنفيذ الاتفاق، مشيرا إلى أنّ "الاتّفاق تمّ بموافقة الفصائل الفلسطينية".



وأضاف المصدر أنّ الاتفاق الذي يُرتقب أن يُوقّع عليه رسميا في مصر الخميس يقضي أيضا بإدخال 400 شاحنة مساعدات كحدّ أدنى يوميا إلى قطاع غزة "خلال الأيام الخمسة الأولى بعد وقف إطلاق النار".



وأوضح المصدر أنّ هذه المساعدات "ستزداد في الأيام المقبلة".



وأكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس الخميس أن المنظمة "مستعدة لتكثيف عملها لتلبية الحاجات الصحية الماسة للمرضى عبر أنحاء غزة ومساندة إعادة تأهيل النظام الصحي المدمر".



ورحبت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الخميس بالاتفاق واعتبرت أنه يثير "ارتياحا كبيرا".



وكتب المدير العام للوكالة فيليب لازاريني على إكس إن "الأونروا لديها طعام وأدوية وغيرها من الإمدادات الأساسية لغزة" حيث أعلنت الأمم المتحدة انتشار المجاعة.



وأضاف على منصة إكس: "لدينا ما يكفي لإطعام سكان غزة جميعا لمدة ثلاثة أشهر".



كذلك فإنّ "الاتفاق يقضي بعودة النازحين من جنوب القطاع إلى مدينة غزة (وسط) وشمال القطاع فور بدء تنفيذه"، وفق المصدر الفلسطيني نفسه.



ودعت حماس ترامب في بيان إلى إرغام إسرائيل على "تنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملة، وعدم السماح لها بالتنصّل أو المماطلة في تطبيق ما تمّ التوافق عليه".





- ما هي الخطوات التالية؟



بحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، فقد وافق الجانبان "على كلّ بنود وآليات تنفيذ المرحلة الأولى من اتّفاق وقف إطلاق النار بغزة، وبما يؤدّي لوقف الحرب والإفراج عن المحتجزين الاسرائيليين والأسرى الفلسطينيين ودخول المساعدات، وسيُعلَن عن التفاصيل لاحقا".



وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أنّه سيرأس اجتماعا للحكومة الخميس لإقرار الاتفاق.



وأكد مكتب نتانياهو أيضا أنه "على عكس ما ورد في تقارير وسائل إعلام عربية، سيبدأ العد التنازلي لمدة ال72 ساعة، فقط بعد المصادقة على الاتفاق في اجتماع مجلس الوزراء، المتوقع في ساعات المساء".



وقال قيادي في حماس إنّ المفاوضات بشأن تطبيق المرحلة الثانية من خطة ترامب ستبدأ "فور" بدء تنفيذ المرحلة الأولى.



وقال ترامب إنه يظن إن كل الرهائن بما يشمل الموتى "سيعودون الاثنين".



وتنصّ خطة ترامب المكوّنة من 20 بندا على وقف إطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين في غزة، ونزع سلاح حماس وانسحاب إسرائيل تدريجا من القطاع.