نتانياهو: امنحوا ترامب جائزة نوبل للسلام

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الخميس إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي أعلن عن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، يجب أن يُمنح جائرة نوبل للسلام.



وجاء في منشور على الحساب الرسمي لديوان رئيس الوزراء على منصة إكس "امنحوا دونالد ترامب جائزة نوبل للسلام فهو يستحقها".

