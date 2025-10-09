العاهل الأردني "وقف إطلاق النار في غزة خطوة مهمة يجب أن تفضي إلى نهاية الحرب"

اعتبر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الخميس أن "وقف إطلاق النار في غزة خطوة مهمة يجب أن تفضي إلى نهاية الحرب" المتواصلة منذ سنتين.



وقال الملك عبد الله عبر منصة "أكس"، "وقف إطلاق النار في غزة خطوة مهمة يجب أن تفضي إلى نهاية الحرب. آن الأوان أن ينعم أهلنا بالأمان وأن تصل المساعدات بلا قيود".



وأضاف "نثمّن دور الرئيس الأميركي دونالد ترامب في التوصل الى الاتفاق وجهود الأشقاء في مصر وقطر وتركيا"، مشيرا إلى أن "الأردن سيظل السند للشعب الفلسطيني الشقيق في سعيهم للحرية والدولة على ترابهم الوطني".



ورحّب وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الخميس بالاتفاق، مؤكدا استعداد الأردن لاستئناف إدخال المساعدات "لإنهاء المجاعة التي يواجهها القطاع".



وقال الصفدي في بيان "يرحّب الأردن بالتوصل لاتفاقية لوقف إطلاق النار في غزة والاتفاق على آليات تنفيذ المرحلة الأولى منه، وبما يؤدي لوقف الحرب وتنفيذ اتفاقية تبادل وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع وإدخال المساعدات الإنسانية".



وأضاف "المملكة على استعداد لإستئناف إدخال المساعدات إلى غزة فور إزالة إسرائيل القيود أمام ذلك بالتعاون مع الأشقاء والمجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة". وأكّد "ضرورة أن تتكاتف كل الجهود لإدخال مساعدات إنسانية كافية وفورية لإنهاء المجاعة التي يواجهها القطاع".

