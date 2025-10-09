وزير الخارجية الأردنيّ: لتكاتف الجهود لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة

بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنيّ أيمن الصفدي مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسيّ جان نويل بارو سبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين وتطورات الأوضاع في غزة بعد التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار.



ورحّب الوزيران بالاتفاق وأكّدا ضرورة التزامه.



وأكّد الصفدي خلال الاجتماع مع نظيره الفرنسيّ أهمية الاتفاق وضرورة تنفيذه وإنهاء الحرب على غزة ومعالجة تبعاتها الكارثية.



وشدد على ضرورة تكاتف الجهود بشكل عملي وفاعل لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة لإنهاء المجاعة التي سبّبها العدوان.



كما شدد على أهمية دور الرئيس الأميركي دونالد ترمب في التوصل للاتفاق ومقترحه إنهاء الحرب وإدخال المساعدات ومنع التهجير وإعادة البناء والتزامه منع ضمّ الضفة الغربية.



وثمّن الصفدي جهود مصر وقطر وتركيا في التوصل للاتفاق.



وطالب الصفدي بضرورة تكثيف الجهود لتحقيق السلام العادل والدائم على أساس حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.