ترامب يعلن أن المرحلة المقبلة من الاتفاق بشأن غزة ستشهد "نزع السلاح"

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس بأن نزع السلاح سيكون جزءا من المرحلة الثانية من الاتفاق بشأن غزة، في ظل إصرار إسرائيل على وجوب تخلي الحركة عن سلاحها.



وقال ترامب للصحافيين أثناء اجتماع حكومي "لن أتحدث عن الأمر لأنكم تعرفون ما هي المرحلة الثانية. لكن.. سيكون هناك نزح للسلاح"، مضيفا بأنه ستكون هناك أيضا "عمليات انسحاب" للقوات الإسرائيلية.