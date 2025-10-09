حمدان: شعبنا أحوج ما يكون للسلاح والمقاومة

أكّد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) أسامة حمدان أنّه "لن يقبل أي فلسطينيّ بتسليم السلاح".



وقال: "شعبنا أحوج ما يكون للسلاح والمقاومة".